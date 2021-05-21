В России в разы вырос спрос на чайники

Граждане начали подготовку к плановому отключению горячей воды в своих жилищах, это подтверждает рост в мае в несколько раз продаж водонагревательных приборов — электрочайников и водонагревателей, следует из сообщения компании "AliExpress Россия".

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"Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что за май вырос спрос на товары для нагревания воды, в том числе на водонагреватели, электрические чайники и кипятильники. Эксперты отметили, что рост спроса связан с подготовкой к плановому отключению воды в жилых домах", — говорится в сообщении.

Так, за прошедший отрезок мая, по сообщению компании, оборот электрочайников вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, а спрос на кипятильники и бойлеры увеличился впятеро.

"Кроме того, популярностью стали пользоваться водонагреватели — эта категория товаров показала рост в 4,3 раза. Чаще всего россияне выбирают электрические накопительные и проточные водонагреватели. В среднем россияне готовы потратить на товары для нагрева воды от 1 тысяч рублей (за простые проточные и накопительные нагреватели) до 32 тысяч рублей (за бойлеры и нагревательные системы)", — добавили в сообщении.