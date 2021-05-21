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Топливный союз предупредил о риске дефицита бензина в России

Праймиещё 3
13 минут назад
Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) предупредил о возможном дефиците топлива на внутреннем рынке в сезон отпусков, об этом говорится в письме союза вице-премьеру РФ Александру Новаку, которое есть в распоряжении РИА Новости.
На всех не хватит: россиянам предрекли нехватку бензина
Фото: ТАССТАСС
"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95", — предупреждает союз.
"Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов", — также указано в письме.
Также в этом письме, как ранее сообщало агентство, союз предлагает ряд мер в этом направлении, вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.
Биржевые цены на бензин марки Аи-92 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли на 20,8%, Аи-95 — на 27,5%. Минэнерго РФ заявляло в среду, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива. По данным министерства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.
Экономика,Александр Новак,Минэнерго,Правительство РФ,РИА Новости,
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