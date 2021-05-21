На всех не хватит: россиянам предрекли нехватку бензина

"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95", — предупреждает союз.
"Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов", — также указано в письме.