В Минэнерго успокоили россиян насчет дефицита бензина

Ранее «Российский топливный союз» предупредил
россиян о риске дефицита бензина этим летом. В письме, направленном вице-премьеру Александру Новаку
, сказано, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом». РТС предложил увеличить общий объем производства топлива в России и ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, а также увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов.