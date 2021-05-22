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В МИД России рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине

Lenta.ru
1 час назад
В МИД России рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
В МИД России рассказали об объемах помощи Палестине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В дипведомстве напомнили, что с 2014 года Москва каждый год направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов США на обеспечение продовольственных нужд Палестины.
«Совокупно за этот период (включая взнос за 2020-2021 годы в размере пяти миллионов долларов США) нами было выделено 18 миллионов долларов США», — рассказали в министерстве.
Там отметили, что в рамках обязательств Россия в марте направила ежегодный добровольный платеж в Агентство в размере двух миллионов долларов. В МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов.
В 2019 году Палестина попросила у России помощи в оказании давления на Израиль из-за того, что еврейское государство удерживает часть палестинских налогов. С подобной просьбой обратился премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе. Он также попросил Москву принять меры в отношении израильских поселенцев с российским гражданством.
Экономика,МИД,
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