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Российскому бизнесу дадут 5,3 млрд рублей на продвижение искусственного интеллекта

Секрет Фирмыиещё 19
2 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила господдержки бизнеса, который осуществляет внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. На продвижение этого направления до 2024 года кабмин выделит почти 5,3 млрд рублей. Деньги будут распределяться на конкурсной основе.
5,3 млрд рублей получит бизнес на продвижение искусственного интеллекта
Фото: Pexels, CC0Pexels, CC0
Одной из уже одобренных мер поддержки в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» станут субсидии, которые компании смогут потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, зарплаты программистов, аренду офисов и обслуживание рабочих мест.
«Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей»,— говорится на сайте правительства.
Кроме того, правительство планирует выделить до 2024 года 1,23 млрд рублей на следующие направления:
  • Финансирование профильного дополнительного образования, благодаря которому тысячи россиян должны получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по искусственному интеллекту.
  • Субсидирование разработки школьниками и студентами проектов, связанных с ИИ. Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку. В свою очередь, авторы смогут подготовить свои проекты к выводу на рынок.
Власти рассчитывают, что господдержка расширит применение ИИ в стране, а также простимулирует цифровую трансформацию экономики. Спрос на подобные технологии в России есть: в августе 2020 года сразу несколько ведомств заявили о готовности задействовать искусственный интеллект для своей работы. Его хотят применять в самых разных отраслях — от борьбы с «деструктивным контентом» до отслеживания сделок с биткоинами.
В апреле Еврокомиссия разделила виды искусственного интеллекта на четыре группы по степени опасности. Регулятор хочет ограничить использование ИИ в сферах, где он может угрожать гражданам.
Экономика,Михаил Мишустин,Еврокомиссия,
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