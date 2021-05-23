5,3 млрд рублей получит бизнес на продвижение искусственного интеллекта

Одной из уже одобренных мер поддержки в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» станут субсидии, которые компании смогут потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, зарплаты программистов, аренду офисов и обслуживание рабочих мест.

Власти рассчитывают, что господдержка расширит применение ИИ в стране, а также простимулирует цифровую трансформацию экономики. Спрос на подобные технологии в России есть: в августе 2020 года сразу несколько ведомств заявили о готовности задействовать искусственный интеллект для своей работы. Его хотят применять в самых разных отраслях — от борьбы с «деструктивным контентом» до отслеживания сделок с биткоинами.