Центробанк повысит некоторые надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Решение ЦБ, скорее всего, приведет к росту ставок по кредитам с низким взносом для заемщиков с высоким ПДН, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В то же время для заемщиков с низким ПДН банки постараются минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остается очень высокой, а нагрузка на капитал в таком случае вырастет не сильно.

Банк России предупредил, что если повышение долговой нагрузки и быстрый рост цен не остановятся, во второй половине года он может ввести надбавки к коэффициентам риска также для кредитов с первым взносом более 20% и высоким значением ПДН заемщика. В I квартале этого года на заемщиков, которые тратили на обслуживание долгов более 80% доходов, пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.