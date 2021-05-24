Отсутсвие спроса уронит доллар

Ведущий эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в течение рабочей недели 24-28 мая курс доллара может упасть до 72,5 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Васильева, доллар в ближайшие дни будет стоить 72,5-74,5 рубля, евро - 88,5-91 рубль, при этом российская валюта будет стремиться к нижним границам этих коридоров.

Аналитик отметил, что рубль будет зависеть от спроса игроков на риск, цен на нефть и новостей о готовящейся встрече президентов России и США. Встреча может состояться в ближайшие недели, а ее итоги способны улучшить геополитическую ситуацию и сделать российские активы более привлекательными.

Васильев считает, что 25 и 28 мая рубль получит дополнительную поддержку благодаря российским компаниям, которые начнут уплачивать НДС, НДПИ и другие налоги. Ради налогов компании-экспортеры будут конвертировать валюту.

Эксперт добавил, что для россиян по-прежнему закрыты большинство стран Европы, Турция и Египет, поэтому спрос на валюту останется невысоким.

Проблемой для российской валюты могут стать переговоры по иранской ядерной программе и отмена части санкций против Тегерана. В этом случае иранская нефть вернется на рынок и цены упадут.