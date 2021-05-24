Умерить полимеры: власти ищут способы снижения цен на упаковку

Ведомства обдумывают способы снижения стоимости упаковки для производителей продуктов питания. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на протокол Минпромторга
от 18 мая по итогам совещания с крупнейшими изготовителями мяса, молока, хлеба, напитков, масла.
Ожидается, что Минэнерго
, Минсельхоз
, Минпромторг к концу мая предложат способы по ценовому регулированию на первичные полимеры (сырье, из которого изготавливается полимерная упаковка).
В 2021 году полимерные упаковочные материалы существенно выросли в цене. Стоимость упаковки росла каждый месяц, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. Как отмечается, в течение года ценовой рост достиг 70–80%.
Компании столкнулись с рисками: через 1,5–2 месяца они будут вынуждены повысить стоимость продукции, заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков
. Изготовители просили Минэкономразвития
решить данный вопрос путем тарифного регулирования, следует из письма ассоциации «Русбренд» от 30 апреля.
Подорожание обусловлено остановкой работы некоторых европейских производств в период пандемии, заявили производители упаковки и поставщики сырья для нее.
Доля упаковки в себестоимости некоторых товаров может составлять 30%, говорится в письме «Русбренда». Дальнейший рост стоимости тары «повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров», указано в письме.
Ориентировочная цена упаковки в себестоимости продуктов питания достигает примерно 5%, указали в пресс-службе Минпромторга. В этой связи ведомство не ожидает существенного роста цен на продукты питания.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в России предложили продавать газировку, воду или пиво в пластиковых бутылках за пустую тару из-под напитков.