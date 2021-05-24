Зависит от политики: В каком случае укрепится рубль

Григорьев отметил, что рубль в отношении евро более волатилен, потому что основной валютой, которая участвует при продаже и покупке товаров на мировом рынке, является доллар. А евро медленнее реагирует на улучшения в политике.

Он отметил, что тенденция на укрепление рубля по отношению к валюте будет продолжаться в ближайшее время. Но при условии, что не будет важных политических заявлений в мире или громких событий.