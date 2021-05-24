Зависит от политики: В каком случае укрепится рубль

— У нас всегда после окончания праздников рубль укреплялся по отношению к доллару и проявлял большую волатильность по отношению к евро. Это связано со спокойным политическим и экономическим фоном. Если ничего негативного не произойдет, то эту неделю и начало июня, скорее всего, рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро, — сказал Григорьев.
— Когда у нас будет больше продукции, не только сельскохозяйственного назначения, тогда и рубль будет крепче. Но определенное укрепление возможно, и если оно продолжится, то до 73 рубль может укрепиться до конца мая, может, чуть сильнее, — сказал эксперт.
— Я не думаю, что будет какое-то радикальное укрепление в ближайшее время по отношению к евро, вряд ли больше 89 это возможно, — сказал эксперт.