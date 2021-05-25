Убили все: Китай захватил мировой рынок чеснока

«Китайцы 20 лет назад решили монополизировать чеснок. Они стали давать большие инвестиции своим производителям, которые стали производить чеснок в государственных масштабах и продавать его в два раза дешевле, допустим, чем на мировом рынке. Они за десять лет убили всё производство во всём мире и потом стали монополистами, стали диктовать цены на чеснок. Всё было очень продумано».
«Нет, у нас, конечно, будет дороже, потому что по природно-климатическим условиям у них это удобнее и выгоднее. Чеснок — это биржевой товар. Они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают в ту же Америку. Но за счёт того, что они глобально владеют этим рынком, они убытки у нас могут покрывать за счёт другой страны».