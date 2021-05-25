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В аграрном комплексе рассказали о мировой монополии Китая на чеснок

Говорит Москва
1 час назад
До этого растение выращивалось в основном в Южной Америке.
Убили все: Китай захватил мировой рынок чеснока
Фото: ReutersReuters
Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» член совета по аграрному комплексу при Совете федерации Сергей Лисовский, выращивать чеснок в России стало дороже, чем закупать его в Китае.
«Китайцы 20 лет назад решили монополизировать чеснок. Они стали давать большие инвестиции своим производителям, которые стали производить чеснок в государственных масштабах и продавать его в два раза дешевле, допустим, чем на мировом рынке. Они за десять лет убили всё производство во всём мире и потом стали монополистами, стали диктовать цены на чеснок. Всё было очень продумано».
Производить чеснок в Китае также выгоднее из-за климата, сообщил Лисовский.
«Нет, у нас, конечно, будет дороже, потому что по природно-климатическим условиям у них это удобнее и выгоднее. Чеснок — это биржевой товар. Они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают в ту же Америку. Но за счёт того, что они глобально владеют этим рынком, они убытки у нас могут покрывать за счёт другой страны».
В прошлом году в России выросли цены на чеснок. Это произошло на фоне новостей о коронавирусе. Об этом Lenta.ru рассказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.
Экономика,Андрей Тенишев,Сергей Лисовский,ФАС,Совет Федерации,Радиостанция "Говорит Москва",Lenta.ru,
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