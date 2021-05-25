Новые санкции ЕС против Минска коснутся "Беларуськалия"

Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против Белоруссии из-за экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания находившегося на его борту журналиста Романа Протасевича , могут затронуть экспорт калийных удобрений. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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По его данным, новые рестрикции ожидаются к началу июня. Как отмечает Bloomberg, экспорт калия из Белоруссии удовлетворяет значительную часть спроса на этот вид продукции в странах Европы.

Ранее агентство информировало о том, что ЕС может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Ограничения, по данным Bloomberg, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии и потребовал освободить Протасевича.