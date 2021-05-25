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Bloomberg: новые санкции ЕС против Белоруссии могут коснуться калийной промышленности

ТАССиещё 3
25 мая 2021
Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против Белоруссии из-за экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания находившегося на его борту журналиста Романа Протасевича, могут затронуть экспорт калийных удобрений. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Новые санкции ЕС против Минска коснутся "Беларуськалия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его данным, новые рестрикции ожидаются к началу июня. Как отмечает Bloomberg, экспорт калия из Белоруссии удовлетворяет значительную часть спроса на этот вид продукции в странах Европы.
Ранее агентство информировало о том, что ЕС может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Ограничения, по данным Bloomberg, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики.
В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии и потребовал освободить Протасевича.
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился Роман Протасевич - разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевича задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.
Экономика,Роман Протасевич,ЕС,Bloomberg,
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