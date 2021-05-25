Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Борис Титов намерен уйти с поста бизнес-омбудсмена в 2022 году

Газета.Ru
2 часа назад
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что хочет уйти со своего поста в июне следующего года. Об этом сообщает ТАСС. "Уполномоченный назначается президентом России сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году", - рассказал Титов в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. По его словам, большую и крайне непростую работу, которая важна для всего предпринимательского сообщества, будет продолжать уже другой бизнес-омбудсмен. Бориса Титова назначили на должность уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей указом главы государства в 2012 году. Конференция проводится в Москве с 24 по 25 мая. Она стала 15-й по счету. Во время встреч участники обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле. Кроме того, прорабатываются и поднимаются вопросы, связанные с таможенным регулированием, а также обязательной маркировкой продукции. Ранее в Минфине не увидели возможности для снижения налогов. Налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот, добавил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
Борис Титов намерен уйти с поста бизнес-омбудсмена в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экономика,Алексей Сазанов,Борис Титов,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители