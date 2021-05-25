Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов

По мнению Володина, вследствие неэффективной политики Минфина по поддержке субъектов РФ "количество регионов-доноров не растет". "А кто за это должен отвечать? Минфин. Поэтому вы возьмите и предложите концепцию поддержки тех, у кого есть возможность [для развития], а другим дайте сейчас, на начальном этапе помощь, а потом с них спрашивайте. А так получается, что у нас у одних нет, на что купить моющие средства ни в садиках, ни в школах, а у других другая проблема - развитие. И нельзя брать эти проблемы и смешивать в одну", - призвал председатель нижней палаты.
Володин также раскритиковал Минфин за неточный прогноз по доходам регионов за 2020 год. Замминистра в свою очередь подтвердил отклонение реальных показателей от прогнозов, признав ответственность кабмина за их качество. "А кто отвечать за это будет? Почему вы вздыхаете? Задумайтесь. Вы взяли, проанализировали ситуацию, оказалось все не так. Там, где была оказана помощь, доходы выравнялись и появился профицит. Там, где эта помощь была не оказана, появился дефицит", - отреагировал председатель нижней палаты. Он призвал найти ответственного за ошибочное прогнозирование. "А чья формула была? Кто ошибся? Многие регионы из-за этого пострадали. Им теперь предстоит выделять денежные средства", - заключил Володин.