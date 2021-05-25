Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов

ТАССиещё 2
2 часа назад
Минфин должен отвечать за то, что количество регионов-доноров не растет, министерству необходимо скорректировать концепцию поддержки бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Еще раз хочу достучаться до вас - вы возьмите и выделите тех, кто имеет расчетную бюджетную обеспеченность выше единицы, создайте для них условия для дальнейшей работы, чтобы они и дальше наращивали свой потенциал", - обратился он к замглаве Минфина Алексею Лаврову. По мнению Володина, в регионах, "где расчетная обеспеченность меньше единицы", нужны "другие программы и другая поддержка". "А вы что делаете? Вы постоянно манипулируете ими [регионами]: одним дадите [поддержку], другим не дадите. И так постоянно".
По мнению Володина, вследствие неэффективной политики Минфина по поддержке субъектов РФ "количество регионов-доноров не растет". "А кто за это должен отвечать? Минфин. Поэтому вы возьмите и предложите концепцию поддержки тех, у кого есть возможность [для развития], а другим дайте сейчас, на начальном этапе помощь, а потом с них спрашивайте. А так получается, что у нас у одних нет, на что купить моющие средства ни в садиках, ни в школах, а у других другая проблема - развитие. И нельзя брать эти проблемы и смешивать в одну", - призвал председатель нижней палаты.
Володин также раскритиковал Минфин за неточный прогноз по доходам регионов за 2020 год. Замминистра в свою очередь подтвердил отклонение реальных показателей от прогнозов, признав ответственность кабмина за их качество. "А кто отвечать за это будет? Почему вы вздыхаете? Задумайтесь. Вы взяли, проанализировали ситуацию, оказалось все не так. Там, где была оказана помощь, доходы выравнялись и появился профицит. Там, где эта помощь была не оказана, появился дефицит", - отреагировал председатель нижней палаты. Он призвал найти ответственного за ошибочное прогнозирование. "А чья формула была? Кто ошибся? Многие регионы из-за этого пострадали. Им теперь предстоит выделять денежные средства", - заключил Володин.
Экономика,Алексей Лавров,Вячеслав Володин,Госдума,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители