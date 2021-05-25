Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов

По мнению Володина, вследствие неэффективной политики Минфина по поддержке субъектов РФ "количество регионов-доноров не растет". "А кто за это должен отвечать? Минфин. Поэтому вы возьмите и предложите концепцию поддержки тех, у кого есть возможность [для развития], а другим дайте сейчас, на начальном этапе помощь, а потом с них спрашивайте. А так получается, что у нас у одних нет, на что купить моющие средства ни в садиках, ни в школах, а у других другая проблема - развитие. И нельзя брать эти проблемы и смешивать в одну", - призвал председатель нижней палаты.