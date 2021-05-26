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В США призвали РФ поблагодарить Байдена за возможность достроить «Северный поток-2»

ТК «Звезда»
1 час назад
Член Сената Соединенных Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что главе России Владимиру Путину стоит поблагодарить американского президента Джо Байдена за возможность завершить строительство «Северного потока-2». Таким образом он высказался в своем аккаунте в Twitter.
В США призвали РФ поблагодарить Байдена за возможность строить «СП-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Сенатор также рекомендовал прессе узнать у представителей Белого дома, являлось ли решение относительно санкций в адрес газопровода предварительным условием РФ для встречи Байдена с Путиным.
Ранее американский лидер Джо Байден объяснил, что санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» являются преградой в развитии отношений с Евросоюзом. Он отметил, что проект почти завершен и работа над ним будет продолжаться, несмотря на уже введенные санкции.
Экономика,Тед Круз,Джозеф Байден,Владимир Путин,Республиканская партия США,ЕС,
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