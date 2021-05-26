Индонезия нашла способ заработка на очень богатых

Власти Индонезии решили расширить систему налогообложения, добавив дополнительные платежи для очень богатых граждан страны. Таким способом правительство намерено заработать больше денег для национальных экологических проектов, пишет Bloomberg

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На этой неделе министерство финансов Индонезии представило несколько ключевых реформ в системе налогообложения. По словам главы ведомства Сри Мульяни Индравати, стране требуется сократить бюджетный дефицит с прошлогодних шести до трех процентов от установленного законом лимита ВВП. Пополнить государственную казну планируют за счет людей с высокими доходами и основных предприятий-загрязнителей.

«Целью налоговой реформы является не только сбор доходов, но создание устойчивого бюджета. Весь мир так работает в условиях роста бюджетного дефицита. Это вынужденный шаг, который нужно делать с осторожностью», — подчеркнула министр Индравати.

Для жителей, зарабатывающих более 5 миллиардов рупий (349 тысяч долларов) в год планируется ввести 35-процентный подоходный налог. Сейчас все налогоплательщики делятся на четыре группы со ставками от 5 до 30 процентов. У нововведения есть большой потенциал. Согласно отчету консалтинговой фирмы Knight Frank, в ближайшие пять лет количество богатых людей в Индонезии стремительно вырастет.

Налог на выбросы углерода, который правительство собирается ввести для топливной, автомобильной, целлюлозно-бумажной, цементной, электроэнергетической и нефтехимической отраслей промышленности поможет Индонезии сократить выбросы парниковых газов и собрать средства для экологических и социальных программ страны.

Минфин Индонезии также рассматривает вариант дифференциации налога на добавленную стоимость для товаров первой необходимости и предметов роскоши. Сейчас на все действует единый тариф в 10 процентов, а рис, кукуруза, питьевая вода, электричество и финансовые услуги налогом не облагаются.

Среди дополнительных источников пополнения бюджета министерство финансов видит налог для цифровых компаний и сборы с электронных транзакций. Индонезия начала взимать НДС с товаров и услуг зарубежных компаний, продаваемых в стране через онлайн-платформы, с 2020 года. Сейчас налогом облагаются продукты 65 организаций, в том числе Google , Amazon.

В качестве послаблений в налоговой политике индонезийские власти рассматривают новую амнистию для налогоплательщиков. Организациям, которые скрывали активы по состоянию на 2019 год, предложат погасить долги по текущим ставкам налога на прибыль без санкций. Предыдущая налоговая амнистия прошла в 2016 году, во время нее выявили 336 миллиардов долларов незадекларированных активов. Уклонистам 2019 года, которые не погасили долг во время амнистии 2016-го, придется уплатить налог сверх максимальной ставки.