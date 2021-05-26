Индонезия нашла способ заработка на очень богатых

Плата на роскошь, а также за загрязнение окружающей среды достаточно распространенные механизмы налогового регулирования во многих странах мира. В начале мая депутаты фракции «Справедливая Россия»
представили законопроект, по которому с 2022 года в стране предлагается ввести
отдельный налог для владельцев дорогостоящих недвижимости, яхт и частных самолетов. Экономист НИУ ВШЭ Евгений Коган
раскритиковал проект закона, подчеркнув, что нужно не «душить» богатых, а дать возможность заработка бедным людям.