Байден признал контрпродуктивными санкции против «СП-2»

США ранее включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Также санкции коснулись 13 судов, в том числе трубоукладчика «Академик Черский» и судна снабжения «Балтийский исследователь».