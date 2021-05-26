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Байден признал контрпродуктивными санкции против «СП-2»

Лера Букина
1 час назад
Строительство газопровода «Северный поток-2» подходит к завершению, поэтому вводить новые санкции против проекта было бы «непродуктивно» для отношений США с Европой. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Bloomberg.
Байден признал контрпродуктивными санкции против «СП-2»
Фото: ReutersReuters
США ранее включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Также санкции коснулись 13 судов, в том числе трубоукладчика «Академик Черский» и судна снабжения «Балтийский исследователь».
Вместе с тем администрация президента США выполнила свои обещания и не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США будет сложно помешать достройке газопровода.
Группа сенаторов-республиканцев сочла целесообразным восстановить санкции против Nord Stream 2 AG и Варнига. Они подготовили соответствующий законопроект, предусматривающий ограничения против «субподрядчиков любой организации», которая участвует в строительстве трубопровода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российское судно «Фортуна» возобновило работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в немецких водах.
Экономика,Маттиас Варниг,Джозеф Байден,Администрация США,Bloomberg,
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