Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов

Как указал начальник аналитического управления банка БКФМаксим Осадчий, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.
Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.
«По существу, банки ставят без учета их забалансовых позиций на укрепление рубля», — объяснил аналитик.
Ранее в мае ЦБувидел «пузыри» в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования. Как говорила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня.
Она напомнила, что ЦБ готовит законодательное предложение об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам.
«Нам кажется очень важным не то, чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов для физических лиц», — отметила Юдаева.
По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.