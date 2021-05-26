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В валютном балансе банковской системы России обнаружили рекордную «дыру»

Lenta.ru
1 час назад
Центробанк обнаружил рекордную «дыру» в валютном балансе банковской системы страны. Как сообщает РИА Новости, ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов.
Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов
Фото: ТАССТАСС
Как указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.
Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.
«По существу, банки ставят без учета их забалансовых позиций на укрепление рубля», — объяснил аналитик.
Ранее в мае ЦБ увидел «пузыри» в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования. Как говорила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня.
Она напомнила, что ЦБ готовит законодательное предложение об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам.
«Нам кажется очень важным не то, чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов для физических лиц», — отметила Юдаева.
По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.
Экономика,Ксения Юдаева,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,
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