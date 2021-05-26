Рубль пробьет важный уровень

Ведущий эксперт TeleTrade Марк Гойхман считает, что курс доллара к 28 мая может упасть до «технически важного» уровня - 72,8 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам аналитика, новости о запланированной на 15-16 июня встрече президентов России и США добавили оптимизма игрокам. Позитивным фактором стали и новые данные по уровню безработицы в России: в апреле он сократился до 5,2 процента с 5,4 в марте.

Кроме того, нефть Brent подорожала с 65 до 68-69 долларов за бочку. Цены могут превысить 69 долларов, если запасы нефти в США, как ожидается, упали на 1,28 миллиона баррелей.

Гойхман прогнозирует, что в среду, 26 марта, доллар будет стоить 73,1-73,9 рубля, евро - 89,3-90,3 рубля.

Позже укрепить рубль поможет статистика по ВВП США за первый квартал и данные об американской инфляции (эти цифры способны подтвердить глобальное ослабление доллара).

Благодаря налоговому периоду к концу рабочей недели доллар может упасть до 72,8 рубля (негативный сценарий - 74,6 рубля). А евро будет стоить минимум 89,4 рубля, максимум - 90,4 рубля.