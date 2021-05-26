Киев отказался от электроэнергии из России

Украина прекратит поставки электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября. Эксперты отметили, что подобные запреты вводятся не первый раз, и носят скорее политический характер. При этом Россия не понесет серьезных финансовых потерь.

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Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года. При этом ограничения в дальнейшем могут продлить.

"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании (цитата по "Интерфакс-Украина").

Ранее министр энергетики Украины направил обращение в НКРЭКУ. Он призвал ввести запрет на импорт электроэнергии из стран, которые не входят в Энергетическое сообщество, в том числе, из России и Белоруссии.

"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E [единой энергосистемой Европы]) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - говорилось в письме.

Герман Галущенко заявил, что импорт электроэнергии ухудшает финансово-экономическое состояние местных производителей электроэнергии, а также качество ремонтных работ генерирующего оборудования.

Минэнерго России отметили, что прекращение импорта электроэнергии "никак не отразится на функционировании российской энергосистемы".

"Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме", - приводятся слова заместителя министра энергетики Евгения Грабчака в Telegram-канале ведомства.

На вопросы "Газеты.Ru" о возможном ущербе от запрета импорта для России в Минэнерго не ответили. "Интер РАО" (оператор экспорта электроэнергии) на момент сдачи материала комментария также не предоставил.

"Сейчас они это сделали для того, чтобы как бы показать свою энергетическую самостоятельность, что они могут без России выжить. Это такой пропагандистский прием", - считает эксперт.

Он обратил внимание, что запрет введен только до 1 октября, чтобы в случае необходимости его можно было бы отменить.

"Прошлая зима показала, что без электричества России и Белоруссии там бы просто начались отключения промышленных потребителей, иначе бы не хватало около 10-15% мощности", - отметил Митрахович.

По мнению директора Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергея Сасима, запрет Украины на импорт электроэнергии является временным.

Он отметил, что на заседании 16 декабря 2020 года та же НКРЭКУ с 1 января 2021 года отменила норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии в начале текущего года, когда вследствие аварийного отключения энергоблока на угольной Запорожской ТЭС Украина столкнулась с острым энергодефицитом.

"Напомню, что тогда украинская сторона по собственной инициативе существенно (более чем в два раза) увеличила импорт электроэнергии из России, а также нарастила покупки у Белоруссии. Поэтому окончательный отказ Украины от российской электроэнергии мне представляется маловероятным", - рассказал Сасим "Газете.Ru".

Украина при этом сейчас не занимает существенной доли в структуре экспорта российской электроэнергии, рассказывает эксперт. По его словам, основная есть часть (86% от общего объема экспорта) приходится на Финляндию, Китай, Литву и Казахстан.

"Украина входит в состав второстепенных экспортных направлений, на которые в совокупности приходится менее 5% поставок. Поэтому решение украинской стороны не приведет к серьезным финансовым экспортным потерям России", - считает Сергей Сасим.

Станислав Митрахович добавляет, что на Украине идет внутренняя борьба между финансово-промышленными группами. Ограничение импорта, например, выгодно Ринату Ахметову , компания ДТЭК которого относится к поставщикам (меньше конкуренции с импортом), и невыгодно Игорю Коломойскому, поскольку его ферросплавные заводы являются потребителями электроэнергии.

Он отметил, что на Украине сейчас идет деиндустриализация. Это означает, что электроэнергии потребляется меньше. Однако есть и такая проблема, как деградация инфраструктуры, которая может привести к нехватке электроэнергии.