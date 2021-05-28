Киев отказался от электроэнергии из России

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с белорусскими событиями. Оно готовилось давно во исполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, а также для украинской энергобезопасности", - отметил министр.

Он назвал при этом "стратегически выверенным и просчитанным" решение Киева отказаться от закупок электричества в РФ и Белоруссии. "Украина - один из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, в отличие <...> от Литвы, которая должна закупать, мы экспортеры электроэнергии и будем ее экспортировать", - сказал Кулеба.