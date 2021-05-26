Загадочную военную базу нашли на ключевом маршруте поставок нефти

На острове Маюн у берегов Йемена, где проходят ключевые нефтяные и торговые маршруты, ведется строительство загадочной военной базы. Об этом пишет Associated Press.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, взлетно-посадочная полоса на острове Маюн, который занимает стратегическое положение в Баб-эль-Мандебском проливе, позволяет тем, кто ее контролирует, наносить авиаудары по материковому Йемену и проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и на части Восточной Африки.

Журналист Джереми Бинни (Jeremy Binnie), активно следящий за судьбой острова, высказал мнение, что к строительству загадочной военной базы могут быть причастны Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби несколько лет назад уже пытался построить взлетно-посадочную полосу на Маюне.

«Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие», - пояснил он.

По словам Бинни, речь может идти не только о войне в Йемене, но и о судоходстве в регионе. При этом взлетно-посадочная полоса, строительство которой велось на острове, сможет принимать штурмовики, транспортные и самолеты-разведчики, со ссылкой на спутниковые снимки пишет агентство.

А военные чиновники из правительства Йемена на условиях анонимности рассказали изданию, что Абу-Даби в последнее время завозил на остров военную технику, оружие и войска.

«Рамблер» писал, что ранее крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в Аравийском море судно, на борту которого находились российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.