Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Загадочную военную базу нашли на ключевом маршруте поставок нефти

Анастасия Кирсанова
1 час назад
На острове Маюн у берегов Йемена, где проходят ключевые нефтяные и торговые маршруты, ведется строительство загадочной военной базы. Об этом пишет Associated Press.
Загадочную военную базу нашли на ключевом маршруте поставок нефти
Фото: ReutersReuters
По данным издания, взлетно-посадочная полоса на острове Маюн, который занимает стратегическое положение в Баб-эль-Мандебском проливе, позволяет тем, кто ее контролирует, наносить авиаудары по материковому Йемену и проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и на части Восточной Африки.
Журналист Джереми Бинни (Jeremy Binnie), активно следящий за судьбой острова, высказал мнение, что к строительству загадочной военной базы могут быть причастны Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби несколько лет назад уже пытался построить взлетно-посадочную полосу на Маюне.
«Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие», - пояснил он.
По словам Бинни, речь может идти не только о войне в Йемене, но и о судоходстве в регионе. При этом взлетно-посадочная полоса, строительство которой велось на острове, сможет принимать штурмовики, транспортные и самолеты-разведчики, со ссылкой на спутниковые снимки пишет агентство.
А военные чиновники из правительства Йемена на условиях анонимности рассказали изданию, что Абу-Даби в последнее время завозил на остров военную технику, оружие и войска.
«Рамблер» писал, что ранее крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в Аравийском море судно, на борту которого находились российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.
Израильское издание The Jerusalem Post тогда обратило внимание на то, что обнаружение груза с вооружением произошло на фоне напряженности в Йемене и попыток Ирана поддержать действующих там повстанцев-хуситов.
Экономика,Associated Press,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители