Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

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Напомним, что в конце марта 2020 года Путин дал поручение обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на счета за рубежом.

Для реализации данной инициативы было необходимо внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с определенными странами.

Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений со странами, которые откажутся от принятия ее предложения. Так, соглашения были пересмотрены с Кипром, Мальтой, Люксембургом.

Минфин России ранее заявил, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, но они не были успешными.

Предложения Нидерландов не были одобрены российской стороной, поскольку они предусматривали сохранение отдельных каналов для вывода средств из РФ. Кроме того, королевство просило льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию.