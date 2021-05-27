В Минэнерго исключили возможность дефицита бензина

Минэнерго. Министерство энергетики России считает, что сегодняшнее повышение стоимости бензина и дизеля в опте на бирже является некритичным. Об этом ТАСС заявили

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Там также не ожидают возникновения дефицита топлива на рынке России.

Стоимость бензина Аи-92 повышается с 20 мая, когда она составляла 52,85 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи . 26 мая уровень достиг 53,6 тысячи рублей, опустившись на 0,5% в сравнении с 25 мая. Стоимость бензина Аи-95 на бирже повышается с 11 мая, замедлив рост 19 мая. 26 мая цена данного топлива не изменилась.

Как сообщили в Минэнерго, профильные ведомства уже приняли все необходимые регуляторные меры.

Министерство энергетики намерено на этой неделе рекомендовать нефтяникам еще больше нарастить производство бензина и дизеля, а также повысить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. Меры станут драйвером стабилизации рынка топлива в России, рассчитывают там.

Сегодня в России уже действует рекомендация по увеличению предложения топлива на рынке. Нефтяниками она была перевыполнена. Им удалось накопить около 1,726 млн тонн бензина и 2,935 млн тонн дизельного топлива, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) на 18 мая. Кроме того, увеличивается производство топлива.

В министерстве отметили, что сегодняшний уровень производства, потребления и поставок топлива продолжает удовлетворять формирующийся спрос.