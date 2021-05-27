Замглавы томского УФСИН попытался совершить суицид на работе

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Инцидент произошёл несколько дней назад. Зорин жив, но находится в реанимации. Причины, по которым он хотел свести счёты с жизнью в своём кабинете, пока неизвестны. Служебную проверку по факту произошедшего проводит комиссия из Москвы.

В обязанности Зорина входит руководство оперативно-разыскной деятельностью, организация надзора в исправительных учреждениях и изоляторах, обеспечение пожарной безопасности на объектах УИС и другие обязанности.