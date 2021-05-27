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Замглавы томского УФСИН попытался совершить суицид на работе

News.ru
31 минуту назад
Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Томской области Александр Зорин попытался покончить с собой на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Замглавы томского УФСИН попытался совершить суицид на работе
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошёл несколько дней назад. Зорин жив, но находится в реанимации. Причины, по которым он хотел свести счёты с жизнью в своём кабинете, пока неизвестны. Служебную проверку по факту произошедшего проводит комиссия из Москвы.
В обязанности Зорина входит руководство оперативно-разыскной деятельностью, организация надзора в исправительных учреждениях и изоляторах, обеспечение пожарной безопасности на объектах УИС и другие обязанности.
Ранее стала известна причина гибели заместителя прокурора Гагаринского района Москвы Егора Зайца. Его тело было найдено под окнами многоэтажного дома, в котором он жил. Выяснилось, что зампрокурора покончил с собой. По данным СМИ, была найдена его предсмертная записка.
Экономика,Александр Зорин,ФСИН,
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