В России может появиться углеродная госкорпорация

Анонимные телеграм-каналы сообщили, что возглавить новую корпорацию может Анатолий Чубайс
, отмечает РБК. Хотя нужно понимать, что когда такая информация появляется в подобных источниках, то ее целью может быть как подтолкнуть какое-нибудь событие, так его и пресечь. Но Чубайс не только сторонник зеленой энергетики. Он в том числе в интервью Business FM
в 2019 году предупреждал, что очень скоро Европа введет экологические барьеры для поступающих в ЕС
товаров и нам к этому надо готовиться. Европа планирует
ввести экологический сбор в 2025 году, хотя может и отложить. Тем более против инициативы выступают США.