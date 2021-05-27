В России может появиться углеродная госкорпорация

Цели и задачи новой структуры, как и вообще необходимость ее существования, пока неясны. Однако мировой тренд твердо нацелен на контроль и снижение углеродного следа.

Фото: ТАСС ТАСС

РБК со ссылкой на представителя президента по климату Руслана Эдельгериева сообщает , что власти рассматривают идею создания углеродной госкорпорации — структуры, которая будет заниматься проблемой снижения углеродных выбросов. Информагентству ТАСС все тот же Эдельгериев сказал, что он против этой идеи, и добавил: сейчас власти в рамках нормативной реформы, наоборот, избавляются от лишних госкорпораций.

Идея и правда не очень понятная. У нас есть, например, «Росатом» или «Роскосмос» . Они контролируют деятельность профильных предприятий. Но чем будет заниматься климатическая корпорация, которую могут назвать «Роскарбо»? Снижать выбросы, модернизировать производство — этим должны заниматься непосредственно предприятия. О том, какую роль могут отвести углеродной или карбоновой корпорации, рассуждает политолог Павел Салин

Павел Салин политолог «Пока речь идет об общей идее, которая находит воплощение в профильных законах, то есть, грубо говоря, идея одобрена, а чем конкретно компания будет заниматься — неизвестно. Но с учетом специфики деятельности российских госкомпаний и госкорпораций можно предположить, что прежде всего функцией этой структуры будет аккумулирование финансовых потоков, которые будут собираться с бизнеса по так называемому углеродному налогу, то есть это будет очередная финансовая кубышка».

Анонимные телеграм-каналы сообщили, что возглавить новую корпорацию может Анатолий Чубайс , отмечает РБК. Хотя нужно понимать, что когда такая информация появляется в подобных источниках, то ее целью может быть как подтолкнуть какое-нибудь событие, так его и пресечь. Но Чубайс не только сторонник зеленой энергетики. Он в том числе в интервью Business FM в 2019 году предупреждал, что очень скоро Европа введет экологические барьеры для поступающих в ЕС товаров и нам к этому надо готовиться. Европа планирует ввести экологический сбор в 2025 году, хотя может и отложить. Тем более против инициативы выступают США.

В Парижском соглашении о климате ни о каких налогах речи не идет. А кроме того, Евросоюз может ждать множество разбирательств в рамках ВТО . Но, несмотря на эти противоречия, нельзя не признать, что технологии возобновляемых источников энергии идут вперед. И, возможно, в недалеком будущем такое электричество будет очень дешевым. Об этом нам недавно говорил глава европейского направления калифорнийской компании ZeroAvia Сергей Киселев

Сергей Киселев глава европейского направления калифорнийской компании ZeroAvia «В большинстве развитых стран, в частности в Европе, Соединенных Штатах, возобновляемая энергетика сейчас по стоимости генерации электрической энергии уже сравнялась с традиционной энергетикой. Грубо говоря, производство киловатт-часа от ветряной электростанции стоит столько же, сколько от электростанции на газе. И эта ситуация будет улучшаться с годами. Ветровая и солнечная генерация будут все более и более конкурентоспособными с существующей традиционной генерацией».

ZeroAvia недавно запустила самолет с водородной силовой установкой. В России тоже занимаются водородом. В четверг, 27 мая, стало известно, что на электро- и водородный транспорт из Фонда национального благосостояния могут выделить 26 млрд рублей, сообщает РБК. Это интересно не с точки зрения размера суммы, а с точки зрения того, что именно на это могут потратить деньги из неприкосновенной кубышки. Общая же стоимость программы — почти 800 млрд.