Золотая рыба: цена корюшки сравнялась со стоимостью лосося

Рыбаки Ленинградской области пожаловались на чиновников регионального управления Росрыболовска, которые, по их мнению, сорвали сроки начала ловли корюшки.

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Как сообщает «Российская газета» , весенняя путина для корюшки в Ленобласти начинается в первых силах апреля. Однако в этом году корюшка поступила на прилавки с опозданием, а ее цена приблизилась к стоимости лосося – 1300 рублей за килограмм.

Зампредседателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк рассказал, что 6 апреля Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства обязало рыбаков согласовывать установку орудий лова (мережей), а также ставить мережи на расстоянии 100 метров друг от друга.

В результате промысел оказался парализован на несколько недель.

«Если выполнять эти требования, то около 85% орудий лова не были бы поставлены. А это единственный заработок рыбакам на весь год», - возмутился Бондарюк.

27 мая рыбаки подняли тему ловли корюшки на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, однако представители территориального управления покинули заседание, так и не ответив на вопросы ни рыбаков, ни заместителя руководителя Росрыболовства Михаила Иваника. После этого Иваник пообещал провести проверку управления.