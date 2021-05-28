Амстердам продолжит диалог по налоговому соглашению с Москвой

Власти Нидерландов пока не получили официального уведомления от России о выходе из налогового соглашения. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минфина королевства Ремко Раус.

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Речь идет о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

По словам Рауса, российская сторона выдвинула крайне строгие требования по предоставлению преференций по соглашению. Это могло бы негативным образом отразиться на ряде голландских компаний, считает он.

«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса», – заявил представитель Минфина.

Нидерланды продолжат диалог с Россией для поиска решения вопроса, указал Раус.

Как отмечается, в случае получения Нидерландами официального уведомления от РФ не позднее 30 июня 2021 года соглашение будет считаться расторгнутым с 1 января 2022 года.