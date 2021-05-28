Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Амстердам продолжит диалог по налоговому соглашению с Москвой

Лера Букина
1 час назад
Власти Нидерландов пока не получили официального уведомления от России о выходе из налогового соглашения. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минфина королевства Ремко Раус.
Амстердам продолжит диалог по налоговому соглашению с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
По словам Рауса, российская сторона выдвинула крайне строгие требования по предоставлению преференций по соглашению. Это могло бы негативным образом отразиться на ряде голландских компаний, считает он.
«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса», – заявил представитель Минфина.
Нидерланды продолжат диалог с Россией для поиска решения вопроса, указал Раус.
Как отмечается, в случае получения Нидерландами официального уведомления от РФ не позднее 30 июня 2021 года соглашение будет считаться расторгнутым с 1 января 2022 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Экономика,Владимир Путин,Минфин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители