Чище американского: Новак ответил на слова о "грязном" российском газе

Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.

По его словам, Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг утверждала, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".

Американский сжиженный природный газ (СПГ) производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли, затем по трубопроводам газ перекачивают на заводы для дальнейшего сжижения. Далее СПГ танкерами перевозят в Европу, что дополнительно существенно повышает суммарные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла американского СПГ.

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, который добывает Россия, якобы «самый грязный» в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница выступила на заседании палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Ей дали слово в рамках беседы о строительстве «Северного потока — 2».

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Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала Грэнхолм.

Она добавила, что считает новый российский газопровод очень опасным, и посетовала, что её не приглашали для межведомственных консультаций по введению санкций против «Северного потока — 2».

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о "грязном" природном газе из РФ.

Слова Грэнхолм Пушков прокомментировал не без сарказма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского еще и состоит из "молекул свободы". Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла", — написал член Совфеда.

Ранее Дженнифер Грэнхолм назвала ресурс самым грязным на Земле.

Таким образом, она выразила несогласие с инициативой президента Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что подобные заявления безосновательны, потому что российское топливо самое чистое с экологической точки зрения.

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«Это невменяемый какой-то человек просто. Среди всех углеводородов природный газ является самым экологически чистым по отношению к углю, при сжигании в 1 и 4 раза образуется меньше CO2 для типичного газа. Он не имеет выбросов твёрдых веществ при сгорании, в отличие от угля и других видов топлива. Из всех видов топлива минеральных — это самый экологически чистый вид топлива. Но газ газу рознь. Если наш газ — это природный газ, который находится в газовых месторождениях на севере — это на 90-98% чистый метан».

Завальный добавил, что американское топливо имеет большое количество примесей, а способ его добычи загрязняет окружающую среду.

«Тот газ, который добывает Америка и поставляет во весь мир в виде СПГ — вот он грязный газ, потому при добыче этого газа применяется гидроразрыв, и в каждую скважину закачивается 1000-1500 тонн воды. В нём есть разного рода химические ингредиенты, кислоты и всё остальное. Просто загрязняются нижние горизонты токсичными веществами, потом эта вода откачивается из скважины, поступает газ, и куда девается эта вода, которая химически ядовито заражённая? Поэтому многие страны просто запретили этим методом добывать газ, вся Европа запретила, потому что это по-настоящему грязный газ».

Депутат пояснил, что заявление американского министра относительно газопровода связано с безысходностью.

«Что касается «Северного потока-2», это один из способов доставки газа. Он ничем не хуже и не лучше газопроводов, которые находятся между Великобританией и Европой, «Северный поток-1», «Турецкий поток», которые проходят по дну морей, причём в бетонированной оболочке. Степень надёжности такая высокая, что говорить о какой-то возможности загрязнения или нанесения ущерба окружающей среде просто не приходится. Может быть, просто истерика уже. Понимают, что не могут остановить проект».

По их словам, Вашингтон введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода от России к Германии. Отмечается, что ограничительные меры решено отменить по соображениям национальной безопасности. В сообщении не указывается, есть ли в отчете конгресса другие предложения по возможным санкциям против проекта.

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от идеи как-то помешать строительству двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В американской администрации ясно дали понять, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, это не в их национальных интересах.