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В Польше потребовали у Германии €5 млрд за «Северный поток — 2»

Газета.Ru
1 час назад
Германия обязана выплатить Польше компенсацию за строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Ян Парыс в интервью изданию Do Rzeczy.
Парыс убежден, что президент США Джо Байден не осознает, что его согласие на строительство проекта стимулирует конфликт со странами «Бухарестской девятки» и Украиной. Политик подчеркнул, что бывший американский лидер уделял большее внимание интересам европейских партнеров, чем нынешний, который стремится любыми способами договориться с Москвой.
«Наше государство должно потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили 5 млрд на строительство «Северного потока», так что пусть они выделят 5 млрд на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы», — сказал министр.
Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский оценил влияние, которое может оказать проект «Северный поток — 2» на ситуацию в Евросоюзе.
Экономика,Видео,Джозеф Байден,ЕС,
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