Экономисты дали прогноз восстановления экономики РФ

Экономика России восстановится после пандемии коронавируса уже в этом году. К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства АКРА.

Темпы роста доходов населения будут сопоставимы с динамикой отечественного ВВП, как это было до 2014 года, продолжает издание.