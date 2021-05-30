Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономисты дали прогноз восстановления экономики России

Ura.Ruиещё 2
30 мая 2021
Экономика России восстановится после пандемии коронавируса уже в этом году. К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства АКРА.
Экономисты дали прогноз восстановления экономики РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4-3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет», — пишет «Российская газета», ссылаясь на макропрогноз российской экономики АКРА.
Темпы роста доходов населения будут сопоставимы с динамикой отечественного ВВП, как это было до 2014 года, продолжает издание.
Ранее Всемирный банк пересмотрел свой прогноз восстановления экономики России в позитивную сторону. Согласно новой редакции документа, объём ВВП РФ увеличится в этом году на 3,2%, а не на 2,9%, как предполагалось ранее, сообщает RT.
Экономика,Экономика России,Всемирный Банк,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители