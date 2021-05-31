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Сахалинец погиб от удара током при попытке кражи электрооборудования

ТАССиещё 5
15 часов назад
Двое мужчин в селе Мицулевка Анивского района на Сахалине попытались украсть электрооборудование из трансформаторных подстанций, один из них погиб от удара током. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".
"Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося - хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование", - рассказали в энергокомпании.
По предварительной информации, двое молодых людей ночью спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство напряжением 10 кВ. Они хотели украсть металлическое оборудование. Один из них приблизился к токоведущим частям, вследствие чего был насмерть поражен электрическим током.
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