Курс доллара: Белоруссия потопит рубль

Ведущий эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс доллара закрепится у отметки в 73 рубля, если в США зафиксируют рост безработицы. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению Васильева, на этой неделе на российскую валюту будут влиять спрос на риск среди игроков (в том числе и на российские активы), ситуация с нефтяными ценами и геополитика.

Аналитик напомнил, что президенты России и США должны встретиться 16 мая. Он считает, что всю неделю инвесторы будут надеяться на снижение напряженности в международных отношениях, поэтому у рубля есть шансы подрасти. Позитивом могут стать и плохие новости с рынка труда в США - в таком случае доллар начнет падать к большинству валют.

Негативно на рубле может отразиться с инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии и новые обвинения США в адрес России (Москву связывают с хакерскими атаками на американские государственные институты).

Еще один важный фактор - предстоящая встреча стран ОПЕК+. На ней будет принято решение об объемах нефтедобычи летом (скорее всего, ее увеличат и это поддержит рубль).

Васильев считает, что на этой неделе доллар будет стоить 73-75 рубля, а евро - 88-90.