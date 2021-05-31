Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2021

«Хотим показать наши возможности как экологичного мегаполиса, работающего над сокращением углеродных выбросов», — заявил Беглов.
«Интерес к Петербургу со стороны деловых кругов сегодня растёт. Бизнес видит, что в город идут масштабные федеральные инвестиции и не хочет отставать», — сказал Беглов, добавив, что из-за большого количества планов часть событий и встреч даже пришлось вынести за рамки ПМЭФ.
«Одним из ключевых соглашений города на форуме станет договоренность о частном финансировании (строительства) Витебской развязки — первой очереди проекта. До 2024 года инвесторы вложат в ее строительство 10 млрд рублей», — уточнил Беглов.