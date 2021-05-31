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Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ соглашения по всем сферам городского хозяйства

ТАССиещё 2
18 часов назад
Власти Петербурга готовятся подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашения, которые затронут все сферы городской жизни, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России".
Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ соглашения по всем сферам городского хозяйства
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Программа подписаний охватит все сферы жизни Петербурга: финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. Итоги форума для города подведем на следующей неделе", - сказал Беглов.
При этом губернатор не уточнил точное количество и сумму запланированных контрактов, но отметил, что договоренности с рядом крупных компаний уже достигнуты.
"Интерес к Петербургу со стороны деловых кругов сегодня растет: бизнес видит, что в город идут масштабные федеральные инвестиции, и не хочет отставать. Программа подписаний настолько обширна, что часть событий и встреч пришлось вынести за рамки форума. На прошлой неделе мы согласовали с "Газпромом" рабочую карту по развитию рынка газомоторного топлива. За три года переведем на газ общественный транспорт и коммунальную технику, построим 25 газовых заправок. Расширяем стратегическое партнерство с Российскими железными дорогами. На форуме будет подписано соглашение с РЖД о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникации", - сообщил он.
По его словам, также готовятся соглашения экологической направленности.
"Хотим показать наши возможности как экологичного мегаполиса, работающего над сокращением углеродных выбросов", - уточнил Беглов.
Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.
Экономика,ПМЭФ-2021,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Газпром,РЖД,
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