Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ соглашения по всем сферам городского хозяйства

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"Программа подписаний охватит все сферы жизни Петербурга: финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. Итоги форума для города подведем на следующей неделе", - сказал Беглов.

При этом губернатор не уточнил точное количество и сумму запланированных контрактов, но отметил, что договоренности с рядом крупных компаний уже достигнуты.

"Интерес к Петербургу со стороны деловых кругов сегодня растет: бизнес видит, что в город идут масштабные федеральные инвестиции, и не хочет отставать. Программа подписаний настолько обширна, что часть событий и встреч пришлось вынести за рамки форума. На прошлой неделе мы согласовали с "Газпромом" рабочую карту по развитию рынка газомоторного топлива. За три года переведем на газ общественный транспорт и коммунальную технику, построим 25 газовых заправок. Расширяем стратегическое партнерство с Российскими железными дорогами. На форуме будет подписано соглашение с РЖД о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникации", - сообщил он.

По его словам, также готовятся соглашения экологической направленности.

"Хотим показать наши возможности как экологичного мегаполиса, работающего над сокращением углеродных выбросов", - уточнил Беглов.