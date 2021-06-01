Госдолг РФ приблизился к 20 триллионам рублей

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты

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"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", — говорится в документе.

Внутренний долг РФ увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6%, до 15,434 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 миллиарда долларов, снизившись на 598,3 миллиона долларов, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 миллиарда рублей, или на 1,4%, составив 4,247 триллиона рублей.

В структуре внутреннего долга России по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (59,8%), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (32%) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,5%).