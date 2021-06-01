Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

США продали захваченную у Ирана нефть

Праймиещё 3
1 час назад
Американские власти выручили $110 миллионов за партию иранской нефти объемом в два миллиона баррелей. Как пишет РБК, это сырье находилось на захваченном в феврале текущего года у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas.
США выручили $110 млн за конфискованную иранскую нефть
Фото: Marine TrafficMarine Traffic
Корабль, который шел под флагом Либерии, был остановлен по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти.
По мнению прокуроров США, нефть шла в Китай. Конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который на территории США считают террористической организацией.
Вырученные при продаже нефти деньги были отправлены на специальный счет в банке. Предполагается, что они будут потрачены на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.
Это второй случай продажи Соединенными Штатами изъятой нефти за последние полгода: в октябре 2020 года США продали 1,11 миллиона баррелей с четырех танкеров, которые следовали в Венесуэлу. За них страна выручила $40 миллионов, деньги переведены на тот же счет.
Экономика,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители