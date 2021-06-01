США выручили $110 млн за конфискованную иранскую нефть

Американские власти выручили $110 миллионов за партию иранской нефти объемом в два миллиона баррелей. Как пишет РБК, это сырье находилось на захваченном в феврале текущего года у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas.

Фото: Marine Traffic Marine Traffic

Корабль, который шел под флагом Либерии, был остановлен по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти.

По мнению прокуроров США, нефть шла в Китай. Конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который на территории США считают террористической организацией.

Вырученные при продаже нефти деньги были отправлены на специальный счет в банке. Предполагается, что они будут потрачены на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.