Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Сахалинская область подпишет на ПМЭФ семь важных соглашений

РИА "ФедералПресс"
6 часов назад
«Одним из наиболее важных станет соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Оно коснется комплексной модернизации системы общественного транспорта Южно-Сахалинска, ее развития. Речь идет не только об обновлении автобусного парка, но и о строительстве новой инфраструктуры», - рассказал собеседница «ФедералПресс». Кроме того, власти подпишут меморандум с АО «ДОМ.РФ», касающийся развития рынка аредного жилья в Южно-Сахалинске, соглашение о сотрудничестве со строителями глубоководного морского порта в Макаровском районе и еще ряд документов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступит на двух мероприятиях ПМЭФ-2021 в качестве спикера. Речь идет о презентации результатов национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ и сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?». Как ранее писал «ФедералПресс», сейчас Сахалинской область входит в тройку наиболее развитых регионов Дальнего Востока. За последние десять лет экономика региона выросла в три раза. По объему ВРП на душу населения область занимает первое место в федеральном округе. Фото: sakhalin.gov.ru
Сахалинская область подпишет на ПМЭФ семь важных соглашений
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Экономика,Валерий Лимаренко,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители