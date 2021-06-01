Сахалинская область подпишет на ПМЭФ семь важных соглашений

«Одним из наиболее важных станет соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Оно коснется комплексной модернизации системы общественного транспорта Южно-Сахалинска, ее развития. Речь идет не только об обновлении автобусного парка, но и о строительстве новой инфраструктуры», - рассказал собеседница «ФедералПресс». Кроме того, власти подпишут меморандум с АО «ДОМ.РФ», касающийся развития рынка аредного жилья в Южно-Сахалинске, соглашение о сотрудничестве со строителями глубоководного морского порта в Макаровском районе и еще ряд документов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
выступит на двух мероприятиях ПМЭФ-2021 в качестве спикера. Речь идет о презентации результатов национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ и сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?». Как ранее писал «ФедералПресс», сейчас Сахалинской область входит в тройку наиболее развитых регионов Дальнего Востока. За последние десять лет экономика региона выросла в три раза. По объему ВРП на душу населения область занимает первое место в федеральном округе. Фото: sakhalin.gov.ru