В рамках ПМЭФ в Петербурге заложат большой рыболовный траулер

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня будет заложен пятый большой морозильный рыболовный траулер, сообщили 1 июня в пресс-службе предприятия.

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Закладка нового судна будет произведена во исполнение контракта на строительство десяти траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания».

«Серия закладывается парами, по два судна в год. Первый траулер «Капитан Вдовиченко» спущен на воду в марте 2020 года. Сегодня на нем осуществляется монтаж оборудования < > На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, также ведутся достроечные работы. Вторая пара траулеров — «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» — заложены в июне и августе 2020 года, соответственно», — уточнили в пресс-службе.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском морях. Они смогут заготавливать 60 80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.