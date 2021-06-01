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В рамках ПМЭФ в Петербурге заложат большой рыболовный траулер

ИА Regnum
3 часа назад
На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня будет заложен пятый большой морозильный рыболовный траулер, сообщили 1 июня в пресс-службе предприятия.
В рамках ПМЭФ в Петербурге заложат большой рыболовный траулер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Закладка нового судна будет произведена во исполнение контракта на строительство десяти траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания».
«Серия закладывается парами, по два судна в год. Первый траулер «Капитан Вдовиченко» спущен на воду в марте 2020 года. Сегодня на нем осуществляется монтаж оборудования < > На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, также ведутся достроечные работы. Вторая пара траулеров — «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» — заложены в июне и августе 2020 года, соответственно», — уточнили в пресс-службе.
Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском морях. Они смогут заготавливать 60 80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.
Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.
Экономика,ПМЭФ-2021,Адмиралтейские верфи,
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