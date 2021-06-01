Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ‑2021

Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис каско, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.

На площадке форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.