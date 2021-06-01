Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ‑2021

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием президента России
(Владимира Путина – ред.). Провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений», - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.