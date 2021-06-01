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Песков рассказал о теме выступления Путина на ПМЭФ

Газета.Ru
20 минут назад
Пресс-секретарь президента России Владимир Путин рассказал, что работа над выступлением главы государства на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) началась.
Песков рассказал о теме выступления Путина на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Пескова, Путин работает над своим выступлением.
«Тема определяется форумом, традиционно выступление посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Путин очно выступит на Петербургском экономическом форуме.
ПМЭФ пройдет 2-5 июня. Ранее была опубликована программа мероприятия.
В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за коронавирусных ограничений.
Экономика,ПМЭФ-2021,Владимир Путин,
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