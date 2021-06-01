Песков рассказал о теме выступления Путина на ПМЭФ

По словам Пескова, Путин работает над своим выступлением.

Ранее стало известно, что Путин очно выступит на Петербургском экономическом форуме.

ПМЭФ пройдет 2-5 июня. Ранее была опубликована программа мероприятия.

В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за коронавирусных ограничений.