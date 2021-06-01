В дни ПМЭФ будет работать интерактивная студия общества "Знание"

"Мне кажется, что тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперед и особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", — пояснил Могучий в интервью порталу Лайф.
"Так или иначе, этот город влияет на людей, в нем родившихся и живущих. Он, как инкубатор, формирует человека или не принимает его", — заключил режиссер.