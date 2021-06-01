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В дни ПМЭФ будет работать интерактивная студия общества "Знание"

Газета.Ru
1 час назад
Со 2 по 5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией.
В дни ПМЭФ будет работать интерактивная студия общества "Знание"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках работы студии российского общества "Знание" на ПМЭФ состоится премьера цикла фильмов-лекций, посвященных знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почетными жителями Санкт-Петербурга. Среди спикеров оказался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, театральный режиссер Андрей Могучий.
"Мне кажется, что тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперед и особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", — пояснил Могучий в интервью порталу Лайф.
Могучий рассказал школьникам о мистике и театре — двух вещах, без которых очень сложно представить Санкт-Петербург.
"Так или иначе, этот город влияет на людей, в нем родившихся и живущих. Он, как инкубатор, формирует человека или не принимает его", — заключил режиссер.
Экономика,ПМЭФ-2021,Андрей Могучий,
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