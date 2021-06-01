Завтра в Северной столице стартует ПМЭФ-2021, там же будет работать интерактивная студия российского общества «Знание». Во время работы студии покажут цикл фильмов о знаковых местах и событиях в истории Питера.

С тех пор, по словам Елены, на каждой экскурсии она уделяла внимание тому, для кого она рассказывает. Если это были врачи, то она говорила о медицинских аспектах, если учителя – то о педагогических. Она также считает важным найти подход к каждому человеку.