Завтра в Северной столице стартует ПМЭФ-2021, там же будет работать интерактивная студия российского общества «Знание». Во время работы студии покажут цикл фильмов о знаковых местах и событиях в истории Питера.
При создании фильмов общество обращалось к историкам, деятелям культуры и почетным жителям Санкт-Петербурга. Одним из спикеров цикла стала гендиректор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
. Она рассказала о своих воспоминаниях работы в Эрмитаже
, как читала лекции «суровым заводчанам».
«Я туда пришла, молодая совсем, а они мне говорят, ты, дескать, дочка, не волнуйся, мы сейчас тут будем обедать, у нас обед, а ты нам рассказывай. И я поняла, что здесь сейчас встать по стойке смирно и рассказывать, кто что построил, будет неправильно. И я им стала рассказывать про быт XVIII века. Больше всего их поразило, как клеили мушки на определённую часть лица. Вот эта работа с людьми мне тогда очень нравилась», – поделилась Кальницкая.
С тех пор, по словам Елены, на каждой экскурсии она уделяла внимание тому, для кого она рассказывает. Если это были врачи, то она говорила о медицинских аспектах, если учителя – то о педагогических. Она также считает важным найти подход к каждому человеку.
Каждый год ПМЭФ собирает ведущих экспертов в сферах бизнеса и экономики, государственных деятелей и других выдающихся личностей для обсуждения актуальных вопросов. Общество «Знание» поможет в этом году присоединиться к обсуждению каждому желающему и получить ответы «из первых уст».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что президент РФ Владимир Путин
готовит свою речь для пленарного заседания ПМЭФ-2021. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
, темы выступления определяются самим форумом, его направлениями.