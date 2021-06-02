Власти Ленобласти подпишут соглашения на 1 трлн рублей на ПМЭФ-2021

«Триллион инвестиций абсолютно достижимая цифра, мы повторим свой рекорд 19 года. У нас пакет из 26 соглашений. Соглашения абсолютно разные», – отметил Дрозденко.

Губернатор уточнил, что власти планируют договориться с компанией, которая открывает в Бокситогорске производство современных инновационных огнетушителей. Также речь идет о сотрудничестве с «Балтийским химическим комплексом». Соглашения будут подписаны в разных сферах: газохимия, логистика, сельское хозяйство, инновации.

Дрозденко рассказал, что все соглашения направлены на развитие региона и создание новых рабочих мест. При этом он отметил, что соглашения о реализации проектов, которые были подписаны в прошлые годы, в настоящее время успешно реализуются в регионе.