Туалетная бумага подала пример мировому бизнесу

В условиях кризиса компании по всему миру перешли к новой практике: в попытках избежать возможного дефицита материалов, сырья и комплектующих бизнес закупает их впрок, обратил внимание экономист Bank of America Итан Харрис. Стратегия, на которую указывает специалист, напоминает скупку запасов туалетной бумаги в супермаркете, пишет Bloomberg

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Издание напоминает, как в прошлом году покупатели по всему миру буквально сметали этот товар с полок магазинов: резкий скачок спроса создал видимость дефицита.

«Новые технологии, такие как системы отслеживания, позволили бизнесу работать с очень небольшими запасами. Это прекрасно в хорошие времена, однако делает систему очень чувствительной к перебоям в работе. Хуже того, компании, столкнувшись с дефицитом, начинают удваивать свои заказы, чтобы обеспечить себе преимущество. Для сферы бизнеса это эквивалент опустошения полок в магазинах перед ураганом или создания запасов газа и туалетной бумаги при первых признаках дефицита», – заметил специалист.

По мнению Харриса, нужно учитывать влияние дефицита предложения на экономику, а не предполагать, что такая активность – это исключительно результат спроса. Bloomberg отмечает, что на подобные закономерности указывают и специалисты Goldman Sachs: западные экономики пытаются создать запасы продукции, чтобы обезопасить себя от колебания цен и дефицита. Спрос сильно обошел предложение из-за несоответствия нужд потребителей, параноидально делающих заказы, и возможностей поставщиков нарастить темы производства.