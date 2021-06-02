Туалетная бумага подала пример мировому бизнесу

В условиях кризиса компании по всему миру перешли к новой практике: в попытках избежать возможного дефицита материалов, сырья и комплектующих бизнес закупает их впрок, обратил внимание экономист Bank of America
Итан Харрис. Стратегия, на которую указывает специалист, напоминает скупку запасов туалетной бумаги в супермаркете, пишет Bloomberg
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По мнению Харриса, нужно учитывать влияние дефицита предложения на экономику, а не предполагать, что такая активность – это исключительно результат спроса. Bloomberg отмечает, что на подобные закономерности указывают и специалисты Goldman Sachs: западные экономики пытаются создать запасы продукции, чтобы обезопасить себя от колебания цен и дефицита. Спрос сильно обошел предложение из-за несоответствия нужд потребителей, параноидально делающих заказы, и возможностей поставщиков нарастить темы производства.
Ранее Bloomberg также указывало на кризис системы поставок, приводящий к сбоям в мировой экономике. Глобальный рост спроса на продукты и технику во время коронавирусного кризиса заставляет производителей опасаться дефицита сырья, и в результате сложившаяся ситуация провоцирует скачок цен.