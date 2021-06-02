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Министр торговли Индонезии примет участие в ПМЭФ

ИА Regnum
1 час назад
Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи совершит визит в Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте министерства торговли Индонезии.
Министр торговли Индонезии примет участие в ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
На форуме, который состоится 2 5 июня 2021 года, министр торговли Индонезии будет присутствовать на заседании ЕАЭС — АСЕАН. Мухаммад Лютфи также примет участие в обсуждениях на международных сессиях.
Кроме того, министр торговли Индонезии выступит с докладом на тему: «Возрождение торговли и инвестиций в разгар пандемии COVID-19: взгляд из Индонезии».
За последние 24 года ПМЭФ стал ведущим глобальным форумом представителей бизнес-сообщества и правительств разных стран для обсуждения основных экономических вопросов, которые стоят перед Россией, развивающимися странами и миром в целом.
Экономика,ПМЭФ-2021,ЕАЭС,
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