Глава «Ростеха» назвал сравнимый с войной шаг США

Ранее Чемезов объяснил
смысл санкций США по оборонному экспорту, введенных в марте этого года. Он пояснил, что ограничения направлены на продукцию двойного назначения, которую Госдеп США
считает «военными услугами». В частности, ситуация затрагивает гражданский самолет МС-21. «Они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — сказал он. По его мнению, цель американских санкций — помешать развитию России в целом и гражданской авиации в частности.