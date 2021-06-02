На ПМЭФ-2021 обсудят развитие Дальнего Востока

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 2 июня начнет свою работу XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ, SPIEF). Форум, который продлится четыре дня, вернулся в Северную столицу после первой в его истории паузы: в 2020 году ПМЭФ пришлось отменить из-за охватившей мир пандемии коронавирусной инфекции. Вынужденный перерыв и «дыхание» пандемии, до победы над которой пока далеко, нашли отражение в главной теме ПМЭФ-2021: «Снова вместе. Экономика новой реальности».