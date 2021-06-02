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Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021

Праймиещё 1
1 час назад
Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.
Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.
"Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве", — сказали в дипмиссии.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Экономика,ПМЭФ-2021,Андрей Белоусов,Администрация США,РБК,РИА Новости,
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