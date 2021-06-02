Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ

Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.

В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.