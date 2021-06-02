СберЛизинг и «ПК Транспортные системы» представили на ПМЭФ инновационный трамвай «Корсар»

СберЛизинг и компания «ПК Транспортные системы» представили в рамках ПМЭФ инновационный трамвай «Корсар».

Фото: Пресс-служба «Сбера» Пресс-служба «Сбера»

71-921 «Корсар» - это первый российский узкоколейный двухсекционный трамвайный вагон с низким уровнем пола. Первые единицы продукции сошли с конвейера в конце 2020 года, а в начале 2021-го трамвай успешно прошел эксплуатационные испытания и получил Сертификат, подтверждающий соответствие трамвайного вагона обязательным требованиям и позволяющий запустить его в промышленное серийное производство. Стильный дизайн призван сделать «Корсар» настоящим украшением городских улиц.

Новый трамвайный вагон, как и всю остальную продукцию компании «ПК Транспортные системы», можно приобрести в лизинг. Работа с госсектором является одним из важнейших направлений бизнеса СберЛизинга, а лизинг на сегодняшний день – это основной инструмент финансирования программ модернизации парков общественного транспорта в регионах. Компания активно участвует в обсуждении и проработке инициатив, направленных на его комплексное развитие и обновление, а также успешно сотрудничает с региональными администрациями в этом направлении. СберЛизинг отличает высококлассная отраслевая экспертиза, партнерство с надежными производителями и выгодные условия лизинговых программ.

В «Корсаре» предусмотрено 29 сидячих мест. Максимальная пассажировместимость – 177 человек. Запас автономного хода – 1000 метров. Его стопроцентная низкопольность делает вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан, он полностью соответствует требованиям государственной программы «Доступная среда».

Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов. Их использование в обустройстве интерьера делает новый трамвай самым пожаробезопасным в своем сегменте, а также износостойким. В салон интегрирована система климат-контроля, установлены мультимедийные комплексы, USВ-розетки и Wi-Fi роутеры.

Система пассивной безопасности снижает риски травмирования пассажиров и водителя, а также защищает основные конструкции вагона в случае аварийного столкновения. Кабина водителя обладает максимальной обзорностью и эргономичностью. В ней установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Кроме этого, трамвай обладает низким удельным энергопотреблением на тягу, что позволит снизить расходы на электроэнергию эксплуатирующей организации.

В общей сложности модельный ряд компании насчитывает восемь низкопольных трамваев, две модификации троллейбуса «Адмирал» с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус «Пионер». Всю указанную продукцию можно приобрести в лизинг на привлекательных условиях.

С «ПК Транспортные системы» нас связывают давние отношения партнерства, и за годы сотрудничества у нас есть опыт успешной совместной реализации проектов. Я очень рад вместе презентовать на площадке Петербургского международного экономического форума новую модель трамвая, созданную на базе новых технологических разработок и обладающую высоким экспортным потенциалом. Со своей стороны, готовы финансировать его приобретение в лизинг и предоставить уровень сервиса, отвечающий самым высоким стандартам. За электротранспортом будущее, и мы рады внести свой вклад в сохранение окружающей среды