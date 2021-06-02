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Петербургский международный экономический форум 2021

Стенд Подмосковья представили на ПМЭФ

RT на русскомиещё 1
6 часов назад
Стенд Московской области представили на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд Подмосковья представили на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В дизайне сочетаются современность и мотивы народного творчества. Есть расписные подносы, игрушки, мебель с жостовской росписью.
Один из стендов посвящён работе Центра управления регионом (ЦУР).
Экономика,ПМЭФ-2021,
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